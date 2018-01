Inter redobra cuidados diante do Vitória O técnico do Internacional, Muricy Ramalho, vai orientar alguns de seus jogadores a fazerem marcação individual sobre os armadores e atacantes do Vitória neste sábado, em Salvador. Mesmo que tenha considerado "atípica" a goleada que o time baiano aplicou no Palmeiras - 7 a 2 - na quarta-feira, Muricy entende que esta não é hora de dar espaços para o Vitória criar jogadas. Nadson, que marcou quatro gols no Palmeiras, receberá vigilância especial. O técnico colorado só não antecipa a quem será destinada a missão de anular o artilheiro. Além de redobrar os cuidados com o adversário, Muricy tem problemas para montar seu time. O Inter só levou os zagueiros Wilson e Fernando Cardozo a Salvador. Se houver necessidade de substituição, o volante reserva Cleitão será improvisado na defesa. Estão entregues ao departamento médico do clube os zagueiros André Cruz e Vinícius, o volante Sangaletti e o centroavante André, que marcou dois gols no Corinthians. Ele será substituído por Jéfferson Feijão, uma aposta pessoal de Muricy. A torcida preferia o promissor Nilmar.