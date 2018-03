Inter reduz elenco e empresta goleiro Jacsson ao Santa Cruz Com passagens pelas seleções brasileiras de base, o goleiro Jacsson está de saída do Beira-Rio, ao menos para a temporada 2017. Nesta sexta-feira, o jogador do Internacional foi confirmado como reforço do Santa Cruz, onde ficará emprestado até o fim da Série B. O goleiro, de 22 anos, foi reserva de Danilo Fernandes durante a primeira parte do Brasileirão, depois da saída de Alisson para a Roma. No segundo turno, porém, perdeu espaço para Marcelo Lomba. E, para 2017, o técnico Antonio Carlos Zago aposta nos jovens Daniel e Keiller como terceiros goleiros.