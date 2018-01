Inter reforça a marcação contra o Nacional, no Uruguai O técnico Abel Braga decidiu mudar a formação do meio-de-campo do Inter para enfrentar o Nacional nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas-de-final de Copa Libertadores da América. O confronto começa às 19 horas (horário de Brasília) e será no Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. Em vez de um, o Inter terá dois volantes encarregados de proteger a defesa. Fabinho, recuperado de lesão, volta ao time na vaga deixada por Tinga, que está contundido. E Edinho, de características defensivas, deixa de ser o substituto de Fabinho para jogar no lugar de Perdigão, que vai para a reserva. A meta do Inter é não tomar gols. Afinal, o empate é considerado bom resultado porque o jogo da volta será no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas Abel Braga promete não renunciar ao ataque. Fernandão jogará fixo na área adversária, recebendo apoio do atacante Rafael Sobis e dos meias Adriano e Iarley. Outros dois jogos fecharão a rodada de ida das oitavas-de-final. Em Rosario, o Newell´s Old Boys faz o clássico argentino contra o Vélez Sarsfield, que teve a melhor campanha da primeira fase da competição. Em Monterrey, no México, o Tigres tentará abrir vantagem no confronto contra o surpreendente Libertad, do Paraguai.