Inter renova empréstimo e acerta permanência de Vitinho para 2016

Em nota publicada no seu site oficial, o Inter explicou que apenas detalhes burocráticos impedem a assinatura de um novo contrato. E o clube destacou que esses pequenos impasses devem ser resolvidos na próxima semana, permitindo a oficialização da permanência de Vitinho no clube gaúcho.

Vitinho deixou o futebol brasileiro em agosto de 2014, quando foi adquirido junto ao Botafogo pelo CSKA Moscou. Logo, porém, o atacante retornou ao País, mas para o Inter, que agora conseguiu a prorrogação do empréstimo, o que também forçou o jogador a renovar o seu contrato com o time russo por mais um ano. Assim, agora ele estará vinculado ao clube de Moscou até maio de 2020.

O início de Vitinho no Inter foi difícil, com o atacante pouco sendo aproveitado no primeiro semestre do ano pelo técnico Diego Aguirre. Porém, depois da chegada de Argel Fucks, ele se tornou um dos principais jogadores do time, se destacando na reta final do Campeonato Brasileiro.

Vitinho, inclusive, foi o artilheiro do Inter no Brasileirão, com 11 gols. Em toda a temporada, o atacante marcou 15 vezes, além de ter dado seis assistências. Agora ele poderá ampliar esses números no clube gaúcho em 2016.