Inter repete jogo contra o Coritiba O Internacional volta a jogar contra o Coritiba, nesta sexta-feira, às 20h30, no Beira-Rio, repetindo o jogo anulado da 21ª rodada, quando venceu por 3 a 2. Se recuperar os três pontos, o time gaúcho avança para 62 pontos, ultrapassa o Goiás, com 60 pontos, e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mantendo-se na perseguição ao líder Corínthians. Além do estímulo para brigar pela ponta, recuperado com a vitória sobre o Goiás, na última terça, o time gaúcho contará com a volta do lateral-direito Élder Granja, recuperado de contusão, do zagueiro Vinícius e dos volantes Gavilán e Edinho, que estavam suspensos. A curiosidade da escalação é que Jorge Wagner, advertido com terceiro cartão amarelo em Goiânia, pode jogar. Já o centroavante Rafael Sobis cumpre suspensão, assim como na primeira partida contra o Coritiba. Ele deixa sua vaga para o colombiano Renteria.