Inter repete o time contra o Vasco Satisfeito com as recentes vitórias contra o São Paulo e o São Caetano, o técnico Muricy Ramalho vai repetir o time contra o Vasco da Gama, neste domingo no Rio de Janeiro. A decisão do treinador mantém o centroavante Iarley e deixa na reserva o titular da seleção brasileira sub-20 Rafael Sobis, de volta ao Beira-Rio depois de disputar o mundial da categoria na Holanda. Muricy também vai continuar apostando na nova formação do lado esquerdo do time, com Alex na ala e Jorge Wagner na meia. A dupla mostrou boa capacidade de articulação na vitória contra o São Caetano, domingo passado. Antes, a formação do Internacional tinha Perdigão no meio-campo e Jorge Wagner na ala. O clube gaúcho começou a rodada como terceiro colocado, com 19 pontos e pode terminar como segundo. Precisa, para isso, vencer sua partida e torcer para que o Fluminense, que tem 20 pontos, não ganhe do Botafogo neste domingo.