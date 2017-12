Inter resolve pendência com investidor e oficializa a contratação de Marquinhos O Internacional oficializou neste sábado a contratação do atacante Marquinhos, que atuou na última temporada pelo Cruzeiro. O jogador de 26 anos assinou contrato até 2018 e é o quarto reforço do time gaúcho para o ano - o clube já havia anunciado os volantes Fernando Bob e Fabinho e o lateral-esquerdo Paulo Cezar Magalhães.