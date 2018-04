Inter retoma os treinamentos visando à estreia no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Após um final de semana de folga para os jogadores, o Internacional retomou os treinamentos na manhã desta segunda-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, visando à estreia do time no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Inter vai a Salvador enfrentar o Vitória, na Arena Fonte Nova.

Dunga dividiu o elenco em três times no treino da manhã, realizando atividades com campo reduzido. A ideia principal era aprimorar a troca de passes. Leandro Damião, Caio e Dátolo, lesionados, não participaram do treinamento.

Damião sentiu uma lesão na coxa direita na decisão do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no início do mês, e deve retomar os treinos com bola esta semana. É bem provável que o atacante esteja em campo no sábado, às 18h30. O meia Dátolo, que vem sofrendo com constantes lesões e não atua desde abril, também deve voltar às atividades normais nesta semana. A situação do atacante Caio ainda vai ser definida pelos médicos. Com dores, é possível que ele seja submetido a uma cirurgia no pé esquerdo.