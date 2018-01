Inter-RS bate Chapadão e se classifica O Internacional venceu o Chapadão por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o vencedor do confronto Friburguense X Caldense. O time gaúcho dominou todo o primeiro tempo e desperdiçou diversas chances de abrir o placar. Em duas delas, Fernandão e Diego, este de bicicleta, mandaram a bola na trave. O primeiro gol foi marcado por Rafael Sobis, aos 23 minutos. O atacante antecipou-se aos zagueiros e cabeceou para as redes de Rogério Ximbu uma bola que havia sido cruzada por Diego. No segundo tempo, o Chapadão chegou a esboçar uma reação, mas deu chance ao contra-ataque Colorado. Numa saída rápida da defesa para o ataque, Rafael Sobis lançou a bola para Tinga, que entrou na área e chutou forte, marcando o segundo gol, aos 35 minutos.