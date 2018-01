Inter-RS contrata meia do Guarani O meia-armador Júnior é o quarto reforço do Internacional-RS para a próxima temporada. O jogador tem 25 anos e disputou o campeonato brasileiro deste ano pelo Guarani, de Campinas. Antes de Júnior, que chegou a Porto Alegre neste segunda-feira, o clube gaúcho havia contratado os zagueiros Sangaletti, que também estava no Guarani, e Christian Gonzalez, que jogava pelo Defensor, do Uruguai, e o atacante Jefferson Feijão, que trocou o Goiás pelo time gaúcho. O paulista José Cristiano de Souza Júnior começou nas categorias de base de São Paulo, mas se tornou profissional no Juventus. Depois passou pelo Guarani, Santa Cruz, Uralan (Rússia), Palmeiras, Londrina. Figueirense e novamente Guarani. No campeonato brasileiro deste ano foi titular em 23 partidas e marcou um gol.