Inter-RS decide vaga com Comercial Em jogo transferido de quarta-feira para esta quinta-feira, o Internacional-RS enfrenta o Comercial (MS), necessitando de um empate sem gols ou vitória simples para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Campo Grande, houve empate por 1 a 1. O técnico colorado, Ivo Wortmann, vai manter o time que derrotou o Mamoré, em Uberaba, pelo Sul-Minas, confirmando Márcio como novo titular na lateral direita, no lugar de Maricá.