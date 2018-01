Inter-RS demite o técnico Zé Mário A direção do Internacional cedeu às pressões da torcida e anunciou nesta quinta-feira a saída do técnico Zé Mário. Os dirigentes se reuniram durante toda a manhã para discutir a situação técnico, criticado pela péssima atuação no Campeonato Gaúcho desde a goleada sofrida no domingo para o Grêmio. Na noite de quarta-feira, dia de aniversário de 92 anos do clube, o que era para ser uma festa tornou-se um problema. O time comandado por Zé Mário voltou a decepcionar, empatando em 0 a 0 com o São José, no Beira-Rio, e terminando o primeiro turno do octogonal final em quinto lugar. Das vaias ao técnico, a torcida passou a pedir a saída do presidente Fernando Miranda também, exigindo uma resposta dos dirigentes. "Nós e o Zé Mário, depois dos últimos resultados e da pressão da torcida, resolvemos consensualmente que o melhor seria sua saída", afirmou o vice-presidente de Futebol, Márcio Abreu. O auxiliar técnico Leandro Machado foi destacado para comandar o time diante do Pelotas, no próximo domingo, na primeira rodada do segundo turno. Paulo César Carpegiani e Carlos Alberto Parreira são dois nomes cotados para assumir o cargo.