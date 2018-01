Inter-RS e Grêmio vencem no Gaúcho Inter e Grêmio venceram seus jogos pelo Campeonato Gaúcho, neste domingo à tarde e ainda mantêm chances de classificação à próxima fase. Em Porto Alegre o Inter derrotou o Veranópolis por 1 a 0 e chegou aos nove pontos na tabela, em terceiro lugar no Grupo 1. O Grêmio, no Grupo 2, fez 1 a 0 no Guarani, em Venâncio Aires e chegou ao terceiro lugar na tabela, com 11 pontos ganhos. Em Porto Alegre, o Inter, mesmo sem jogar bem no primeiro tempo, fez 1 a 0 aos 36 minutos, através de Fernandão, de cabeça, após jogada de Jorge Wagner pelo lado direito de ataque. Antes, quem teve duas grandes chances e desperdiçou, foi o Veranópolis, ambas com Diego, aos 26 e 34, chutando para fora na frente de Clemer. Já em Venâncio Aires, o Grêmio teve muita dificuldade no enfrentamento contra o Guarani, que dominou a maior parte do tempo e após três bolas na trave e duas grandes defesas de Márcio, não conseguiu chegar ao empate. Somália, aos 14 minutos do segundo tempo, fez 1 a 0, aproveitando um cruzamento de Marcinho da linha de fundo, para dar esperança de classificação à segunda fase do campeonato. Outros resultados: Ulbra 2 x 0 São José-PA, Farroupilha 2 x 1 Glória.