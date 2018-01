Inter-RS leva revelação do Ituano O Internacional de Porto Alegre contratou nesta quarta-feira a maior revelação do Ituano na temporada passada: o lateral-esquerdo Cauê, de apenas 20 anos. O jogador é comparado a Roberto Carlos, do Real Madrid e da seleção brasileira, por seu porte físico e seu chute forte. Cauê tem 1,78 m e ficará no Beira Rio, pelo menos, até o final do ano. Ele teria sido emprestado por US$ 50 mil e multa contratual de US$ 1,2 milhão. Estes valores, porém, não foram confirmados pelo agente de jogadores, Oliveira Júnior, que vê em Cauê o seu "novo Roberto Carlos", uma vez que ele atuou como procurador do craque por oito anos. "Não interessa dizer o valor do empréstimo porque vai entrar no meu bolso e sobre o valor do passe acho que dificilmente ele será comprado por um clube brasileiro", justificou Oliveira. O Ituano pode definir ainda nesta quinta-feira a contratação do meio campo Flávio, do Palmeiras, que estava emprestado ao Internacional. O time realizou, em Sertãozinho, seu primeiro amistoso e venceu o Comercial, por 3 a 0, com gols de Tico Mineiro, Tita e Fernando Gaúcho.