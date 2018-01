Inter-RS reforça zaga com Sangaletti O zagueiro Sangaletti é o primeiro reforço do Internacional para a próxima temporada. O jogador disputou o Campeonato Brasileiro pelo Guarani e, segundo os diretores, tem o perfil desejado pelo técnico Muricy Ramalho para a posição: é experiente, atua em mais de uma posição e costuma identificar-se com o clube pelo qual joga. "Vim para conquistar títulos e marcar minha passagem pelo Internacional", prometeu o zagueiro. Marco Antônio Sangaletti tem 31 anos, nasceu em Jaú (SP) e iniciou a carreira no Juventus, em 1992. Depois de uma rápida passagem pelo Guarani, em 1996, foi campeão paulista pelo Corinthians, em 1997, e pernambucano pelo Sport Recife em 1998. Em 2000 jogou pelo Santos, de onde foi para o Náutico, antes de voltar ao Guarani.