Inter-RS vence Guarani por 3 a 1 O Internacional venceu o Guarani, por 3 a 1, agora à tarde, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, em amistoso válido como preparativo para o Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vitória do técnico Carlos Alberto Parreira, que comanda a reformulação completa do elenco colorado, e a primeira derrota de Hélio dos Anjos que tenta reestruturar o time de Campinas. O Guarani encerrou a série de amistosos no sul do país, com saldo regular. Empatou com o Avaí em 1 a 1, venceu o Criciúma por 4 a 2, e agora perdeu para o Internacional. O time campineiro começou o jogo num ritmo mais acelerado e quase abriu o placar no primeiro minuto, quando o estreante atacante Cléber acertou a trave com uma cabeçada. Mas, aos poucos, o Internacional equilibrou o jogo, principalmente no meio de campo, e ganhou moral com a marcação de dois gols aos 33 e 38 minutos. No primeiro deles, o meio-campista Lê cobrou o escanteio com muita força e o volante Wilson Surubim, na tentativa de tirar a bola com a cabeça, mandou para suas próprias redes. O segundo gol foi marcado por Luís Cláudio, que aproveitou o descuido de marcação da defesa, esticando a perna para tocar por cima do goleiro Gilberto. No segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos tentou mudar seu time colocando Gláuber, Bocão e Marcinho. O Guarani ganhou mais movimentação ofensiva, mas em contrapartida abriu espaço para os contra-ataques do time gaúcho. O Guarani diminuiu aos 22 minutos, quando o atacante Zé Carlos mergulhou de cabeça para desviar o cruzamento de Marcinho. Mas, quatro minutos depois, a defesa bugrina voltou a falhar ao aliviar a bola que sobrou fora da área para o volante Juca chutar fora e marcar o terceiro gol, garantindo a vitória.