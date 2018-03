Inter sabe que precisará de paciência O Internacional espera um Confiança retrancado nesta quarta-feira, no Beira-Rio, no jogo de volta da Copa do Brasil. Por isso, o time gaúcho sabe que terá de ter muita paciência para buscar o gol necessário à classificação. Afinal, um empate por 0 a 0, mesmo resultado do primeiro jogo, em Aracaju, leva a decisão para os pênaltis. A única dúvida do técnico Lori Sandri é escolher quem será o substituto do meia Élder Granja, suspenso. Rodrigo Paulista tem mais chances na disputa com Fernando Miguel. O centroavante Nilmar sentiu dores musculares nos treinos desta terça-feira, mas deve jogar.