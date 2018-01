Inter se classifica na Copa São Paulo e garante a 1ª posição no Grupo 6

De virada, o Internacional venceu o Capital-TO por 2 a 1 no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz, e está classificado de forma antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol de Richard aos 30 minutos do segundo tempo garantiu a vaga ainda na segunda rodada do Grupo 6, graças ao empate por 1 a 1 entre Osvaldo Cruz-SP e Boavista-RJ, jogo que também ocorreu na manhã deste domingo.

Com o resultado, o Inter garantiu a liderança do grupo, com seis pontos, já que o Osvaldo Cruz, atual segundo colocado, tem apenas dois pontos, faltando uma rodada. Capital-TO e Boavista-RJ aparecem com um ponto cada, separados pelo saldo de gols.

Primeiro colocado do Grupo 6, o Inter espera a terceira rodada para saber quem será seu adversário na segunda fase. O time de Porto Alegre enfrentará o vice-líder do Grupo 5, que por enquanto tem Atlético-GO e XV de Jaú brigando pela primeira posição, com quatro pontos cada, Lagarto-SE logo atrás, com três, e Tupã-SP na lanterna, sem nenhum ponto.

O Inter se junta a outros 20 classificados de forma antecipada: São Paulo, Botafogo-SP, América-MG, Portuguesa, Votuporanguense, Atlético-PR, Novorizontino, Santos, Penapolense, Ponte Preta, Botafogo, Londrina, Ituano, Vila Nova, São Bernardo, Ceará, Taubaté, Palmeiras, Santo André e São Paulo-AP.