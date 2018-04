Inter se conforma com empate no Sul na Sul-Americana Após empatar por 1 a 1 com o Universidad de Chile na noite da última quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em sua estreia da Copa Sul-Americana, o Internacional mostrou um discurso conformista, apesar de a equipe agora ser obrigada a vencer ou empatar por dois ou mais gols no confronto de volta, em Santiago, para seguir vivo na competição continental.