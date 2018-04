Inter se prepara para maratona e revanche

Com apenas 17 confrontos disputados no torneio nacional até agora, o time vai iniciar uma série de seis partidas em 19 dias por causa dos jogos que deixou de realizar por ter viajado ao Japão para brigar pelo título da Copa Suruga.

Depois de encarar o Corinthians na quarta-feira, o Inter tem pela frente Palmeiras (22/8), Santos (26/8), Goiás (30/8), Atlético-MG (2/9) e Avaí (6/9). E o jogo contra os corintianos já está sendo tratado pelo clube gaúcho como um clássico, como qualificou a capa do site oficial do time nesta segunda, convocando a torcida para lotar o Beira-Rio.

O duelo com o Corinthians será o primeiro entre os times após a derrota do Inter para o adversário na final da última Copa do Brasil, que foi ratificada com o empate por 2 a 2 no Beira-Rio, após vitória corintiana por 2 a 0 na partida de ida.

Para o jogo de quarta-feira, o técnico Tite não poderá contar com o zagueiro Índio, que se recupera de uma fratura no nariz, além do lateral-esquerdo Kléber e do atacante Taison, suspensos por cartões tomados na partida contra o Santo André. De quebra, o time ainda não terá o meia D''Alessandro, que cumpre pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e só retorna em setembro.