Inter se reabilita no Gaúcho com vitória sobre o Aimoré

Depois de empatar com o Grêmio e perder para o Juventude, o Internacional reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Gaúcho. Jogando no Beira-Rio na noite desta quarta-feira, a equipe colorada venceu o Aimoré por 3 a 0. Diego Rocha (contra), Eduardo Sasha e Fabrício marcaram.

Com o resultado, o Inter foi a 16 pontos e embolou ainda mais a briga pelas primeiras posições, garantindo a permanência por mais uma rodada no G8 do Campeonato Gaúcho. No domingo a equipe do técnico Diego Aguirre pega o Brasil de Pelotas, que iniciou esta 10.ª rodada na liderança.

O placar no Beira-Rio foi aberto aos 25 minutos, numa jogada linda, ainda que o gol tenha sido contra. Léo deu o drible da vaca em um defensor, que ficou tão tonto que trombou com um companheiro. O lateral cruzou e Diego Rocha tentou tirar. Sem querer, acabou encobrindo o goleiro e colocando no ângulo.

O Inter dominou o Aimoré, criou diversas chances no primeiro tempo, mas só conseguiu ampliar na etapa final. Sasha fez aos 8, em um chute mascado, após assistência de Lisandro López. Fabrício fechou a contagem após pegar rebote de batida de Réver que explodiu na trave.