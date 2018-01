Inter se refugia em Araraquara Para esfriar os ânimos e recuperar novamente a confiança, jogadores e comissão técnica da Internacional de Limeira se refugiaram em Araraquara. A intenção é de que o time se concentre ao máximo para recuperar os pontos perdidos nas duas últimas rodadas, quando foi derrotado pela Ponte Preta e Santos. O adversário de domingo é o Rio Branco, que luta para garantir uma das quatro vagas para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-1. Depois que assumiu o comando da Inter, há cinco rodadas, o técnico Luiz Carlos Ferreira resolveu levar o elenco para realizar os treinamentos em Araraquara. Na ocasião, o time ainda não tinha conseguido vencer na competição e ocupava as últimas colocações. Com três vitórias seguidas, a Inter escapou da zona de rebaixamento e voltou a sonhar com a permanência na primeira divisão. Agora, porém, o pesadelo volta a se repetir. Os insucessos diante de Ponte Preta e Santos, ambos em casa, voltaram a complicar o time de Limeira, que é novamente o lanterna do Campeonato Paulista. Para o treinador, a situação pode ser revertida mais uma vez, desde que haja tranqüilidade. "Primeiro, não temos que mudar absolutamente nada, pois a filosofia de trabalho está dando certo. Estamos realizando um trabalho sério, e vamos enfrentar o Rio Branco no domingo de igual para igual", destacou. Ferreira disse também que estas duas últimas apresentações foram boas, mas os erros de finalização acabaram atrapalhando as pretensões da Inter de acordar definitivamente do pesadelo do rebaixamento. "Apesar do respeito para com o adversário, vamos para Americana em busca dos três pontos, já que não podemos pensar em outro resultado", revelou o treinador. A equipe limeirense tem 14 pontos, o mesmo número de Matonense e Guarani, mas ocupa a última colocação porque conseguiu apenas três vitórias, contra quatro dos outros dois times. Para escapar do rebaixamento, precisa vencer o Rio Branco, domingo, em Americana, e decidir seu futuro contra a Matonense, na última rodada.