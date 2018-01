Inter se rende ao mercado chinês A Internazionale e sua patrocinadora se rendem à força do crescente poder aquisitivo da China. A Pirelli conseguiu autorização da Federação Italiana de Futebol para estampar sua logomarca em caracteres mandarins, na partida que a Inter disputará com o Livorno, no dia 16 de outubro, no Estádio Giuseppe Meazza. Dessa forma, a multinacional pretende oficialmente homenagear os milhões de fãs chineses e também os imigrantes asiáticos que trabalham em sua fábrica em Milão. Os três signos a serem utilizados significam ?Bu-rui-li?, como é pronunciada a palavra Pirelli na língua local. A diretoria do clube mandou estampar a camisa na hora ? e há previsão de mandar um lote para a China. Pesquisa recente mostrou que a Inter é a equipe mais querida dos chineses e supera, na preferência, até nomes fortes como os de Real Madrid e Manchester United, sempre convidados para excursões milionárias ao país mais populoso do mundo. A influência do mercado chinês cresce tanto que, no ano passado, o Barcelona chegou a negociar contrato para estampar publicidade de Pequim em sua camisa. O caso não foi adiante e o time espanhol continua com a tradição de não ter propaganda no uniforme.