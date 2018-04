Inter seguirá jogando com reservas nas próximas partidas

O Internacional usará novamente o time reserva nas próximas duas rodadas do Campeonato Gaúcho. Preocupado em preparar o time para a disputa da Libertadores, a comissão técnica já definiu que o time B será escalado contra o Porto Alegre, em Canoas, e o Internacional de Santa Maria, fora de casa.

Assim, os titulares devem ser escalados na partida contra o Juventude, no dia 27 de janeiro, no Beira-Rio. "Esta é uma ideia, a minha vontade. Mas não vamos atropelar as coisas. Faremos a estreia somente quando os jogadores estiverem bem preparados", afirmou o treinador uruguaio.

No domingo, o Internacional, com uma equipe formada por reservas e juniores, derrotou o Ypiranga por 4 a 2, em casa. Os gols da equipe foram marcados por Leandro Damião (duas vezes), Ytalo e Walter. Enquanto isso, os titulares derrotaram a seleção de Carlos Barbosa por 9 a 0, em um jogo-treino.