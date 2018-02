Inter sem André Cruz contra o Remo O Internacional não terá o zagueiro André Cruz no jogo contra o Remo, nesta quarta-feira, em Belém, pela Copa do Brasil. O jogador sente dores no joelho esquerdo e ficou em Porto Alegre. Será substituído por Fernando Cardozo. O técnico Muricy Ramalho também chega ao dia do jogo sem saber se poderá escalar o goleiro Clemer, com uma lesão no polegar da mão direita, e o atacante André, com dores na panturrilha direita. Os atletas viajaram com a delegação e seguem em tratamento. Se não puderem jogar, darão lugar a João Gabriel e Nilmar, respectivamente. Os gaúchos acreditam que podem conseguir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil marcando pelo menos um gol em Belém. Além de uma derrota, o empate de zero a zero também não está nos planos do Internacional. Qualquer outro placar facilita a vida do time no jogo da volta, no Beira-Rio.