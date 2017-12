Inter sem sete titulares em Salvador Ainda sem sete jogadores do grupo principal, o Internacional conta com a volta do armador Danilo, que estava suspenso, para tentar vencer o Vitória, em Salvador, neste sábado. Se conseguir, o time gaúcho pode até terminar a rodada na liderança do campeonato brasileiro, desde que os outros quatro times que também têm 14 pontos - Criciúma, Cruzeiro, São Paulo e Ponte Preta - tropecem em seus jogos no fim de semana. A missão de Danilo é mostrar que com ele deslocado para a função de atacante, ao lado de Oséas, o time pode fazer gols. O Internacional tem um dos piores ataques do campeonato, com apenas seis gols. Em compensação, a defesa, que sofreu apenas três gols, é a melhor da competição. Nada menos do que sete jogadores do grupo principal do Internacional estão contundidos. O zagueiro Edinho, o ala-esquerdo Chiquinho, os volantes Sangaletti e Marabá e o atacante Nilmar, todos titulares, estão entre eles. Além de Danilo, o paraguaio Gavilán, que vinha jogando como ala-direito, volta ao time como volante.