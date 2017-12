Inter sem Vinícius e Diego contra o Junior O Internacional não contará com o zagueiro Vinícius e o atacante Diego, contundidos, no jogo desta quarta-feira, contra o Junior de Barranquilla, pela Copa Sul-Americana, no Beira-Rio. O técnico Muricy Ramalho vai escalar Wilson, primeira opção para todas as posições da defesa, e reabilitar Danilo, que havia sido rebaixado ao time de aspirantes. Nas demais posições, jogarão todos os titulares, inclusive Chiquinho e Gavilán, poupados do jogo contra o Atlético-PR no sábado. Inexperiente em competições sul-americanas, o atual grupo do Internacional conta com a ajuda dos jogadores mais velhos. O paraguaio Gavilán, que já disputou duas Copas Libertadores, recomenda aos colegas que tenham muita garra. "Os jogos são peleados", afirma. O técnico Muricy espera um adversário cauteloso, mas nem por isso deixa de lado os cuidados defensivos. Ele orientou o ala-esquerdo Chiquinho a sair menos para o ataque porque tem informações de que os colombianos saem rapidamente para o contra-ataque pela direita. O clube gaúcho armou um clima de grande decisão para o jogo. A Copa Sul-Americana ganhou um poderoso significado para o clube gaúcho por ser a única que ainda pode ganhar neste ano e por abrir a perspectiva de levá-lo de volta à vitrina internacional, 24 anos depois de ter sido vice-campeão da Taça Libertadores da América. Além de reduzir o preço dos ingressos para lotar o Beira-Rio, os dirigentes gaúchos convidaram o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicolas Leoz, para ver o jogo num camarote do estádio. Também providenciaram uma palestra do ex-juiz Renato Marsiglia para orientar os jogadores a não se atirarem no chão a qualquer falta porque o árbitro uruguaio Jorge Larrionda é de deixar correr o jogo. E, é claro, mandaram um observador aos dois últimos jogos do adversário no campeonato colombiano.