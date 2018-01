Inter será cauteloso contra o Serc O Internacional será um time cauteloso contra o Serc, às 15 horas desta quarta-feira, em Chapadão (MS), na abertura da Copa do Brasil. O técnico Muricy Ramalho diz que tem algumas informações repassadas por amigos, mas admite que não conhece bem o adversário. O plano do Inter é controlar o Serc no início e descobrir suas deficiências para procurar o caminho do gol com paciência. O sonho é ganhar por dois gols de diferença para evitar o jogo da volta no dia 16, em Porto Alegre. Muricy conta com volta do ala-esquerdo Chiquinho, recuperado de uma lesão no púbis, para puxar os contra-ataques. E também poderá usar no segundo tempo o meia Fernandão, que está se recuperando de um estiramento muscular que o deixou parado por 90 dias.