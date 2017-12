Inter só espera pela volta de Élder Granja A escalação do Internacional para o jogo contra o São Caetano, neste sábado, só depende da recuperação do meia-armador Élder Granja, que está em tratamento por causa de uma lesão na panturrilha. Embora o técnico Muricy Ramalho prefira esperar a opinião dos médicos do clube, o próprio jogador diz que treinará nesta sexta-feira, já em São Caetano do Sul, e estará em campo para conquistar a vaga na Copa Libertadores da América. Para isso, o Internacional precisa de um empate. A opção para uma eventual ausência de Élder Granja é Cleiton Xavier. A confirmação da volta do líbero Sangaletti também define o esquema que Muricy vai usar, o 3-5-2, deixando Gavilán e Edu Silva, na função de alas, se soltarem mais para o ataque. O Internacional deve ter Clemer; Sangaletti, Wilson e Vinícius; Gavilán, Claiton, Flávio, Élder Granja (Cleiton Xavier) e Edu Silva; Jefferson Feijão e Diego.