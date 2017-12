Inter só pensa em vencer o Cruzeiro Reanimado pelas recentes vitórias contra o Coritiba e o Botafogo, o Internacional quer aproveitar o fator local para ganhar do Cruzeiro, neste domingo, e entrar de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O colorado gaúcho tem 37 pontos, dois a menos que o Corinthians. O técnico Muricy Ramalho não tem problemas para montar o time, mas deu a entender que vai retirar o atacante Gustavo e escalar Rafael Sobis para dar mais velocidade ao setor, que ficará com Fernandão como jogador de referência na área adversária. O meio-campo continua com três volantes, mas dois deles, Tinga e Perdigão, ficam liberados para se aproximar do ataque nos movimentos ofensivos. Cruzeiro - O Cruzeiro estará desfalcado do artilheiro Fred, que acertou sua transferência para o Lyon, da França. A exemplo do adversário, o time celeste está no encalço do líder Corinthians. Terminou a última rodada com 37 pontos, dois a menos que o Timão. O Inter também soma 37 pontos. Para o lugar de Fred, o técnico Paulo César Gusmão deverá escalar Adriano Louzada ou Diego. Os desfalques são o lateral-direito Maurinho - suspenso pelo terceiro cartão amarelo - e o volante Marabá, lesionado no joelho esquerdo. Diogo irá substituir Marabá e Jonathan entra no lugar de Maurinho. Por outro lado, PC Gusmão terá a volta do meia Wagner, que retorna após cumprir suspensão no empate sem gols com o Flamengo no meio da semana passada.