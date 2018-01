Inter sofre, mas vence o Paulista O Paulista resistiu ao Internacional até os 40 minutos no segundo tempo, mas acabou derrotado por um gol de falta, cobrada por Jorge Wagner, quando já acreditava que poderia sair do Beira-Rio com o empate por 0 a 0. A derrota obriga o time de Jundiaí a vencer o jogo da volta por dois gols diferença para se classificar para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Se ganhar por por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. A partida está marcada para o dia 5 de maio, no Jayme Cintra. A marcação implacável do volante Dema sobre o atacante Fernandão reduziu a capacidade ofensiva do Internacional. Ao mesmo tempo, em algumas jogadas individuais, o meia Ricardinho incomodou a defesa gaúcha, tornando o jogo equilibrado, com poucas chances de gol para cada lado. No primeiro tempo, o Internacional teve a bola sob sua posse por mais tempo, mas foi incapaz de transformar o domínio em boas chances de gol. Apenas em dois momentos, aos 31 e aos 32 minutos, conseguiu chutar com algum perigo, em conclusões de Jorge Wagner que o goleiro Rafael defendeu. O Paulista respondeu com uma jogada individual de Ricardinho, que entrou na área a dribles e chutou para fora. No segundo tempo Ricardinho voltaria a vencer a defesa colorada diversas vezes. Numa delas errou o chute quando estava livre. Em outra, deixou Márcio Mossoró em condições de marcar, mas o atacante desperdiçou a chance. Impotente para furar o bloqueio do Paulista a dribles ou tabelando, o Internacional passou boa parte do jogo lançando bolas para a área do adversário sem criar chances de gol. Chegou à vitória graças a uma jogada individual de Índio, que avançou com a bola dominada e foi parado com uma falta na entrada da área. Élder Granja queria cobrar, mas Jorge Wagner foi buscar a bola fora do campo, ajeitou-a com carinho, sem atender aos pedidos do companheiro, e chutou no ângulo. O vencedor deste confronto vai enfrentar o ganhador de Corinthians x Figueirense. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2 a 0.