Inter-SP contrata lateral Alcir Com a missão de formar um time competitivo, a diretoria da Internacional da Limeira anunciou mais um reforço para a temporada 2002. É o lateral direito Alcir, ex-Atlético Mineiro, Flamengo e Seleção Brasileira. O jogador é dono do passe e o emprestou por seis meses, tanto que já assinou contrato e se colocou à disposição do técnico Leandro Campos. Mas todo trabalho está sendo planejado dentro de um regime criterioso de contenção de despesas. A própria pré-temporada fora da cidade foi abandonada. O elenco vai treinar em Limeira, embora não possa contar, agora, com o estádio "Major Levy Sobrinho", que passa por reformas. O goleiro Edervan e o zagueiro Ernani, ambos do Guarani, também definiram seus vínculos com o clube que participará do Campeonato Paulista da Série A-1. O presidente Richard Drago, porém, promete mais reforços nos próximos dias.