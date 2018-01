Inter-SP contrata meio-campo Caio O meio-campista Caio, de 32 anos, é o novo reforço da Inter de Limeira, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista. Ele foi apresentado na manhã desta quinta-feira à imprensa e à torcida no estádio Major José Levy Sobrinho. O jogador já começou a treinar com o elenco, onde está sendo avaliada a sua condição física. Dependendo do resultado, o técnico Sérgio Ramirez deve promover sua estréia no final de semana, quando a Inter enfrenta o Mogi Mirim pela quinta rodada da competição. "Se ele agüentar o ritmo, então vai para o jogo", alertou Ramirez, que sabe da necessidade do time recuperar os pontos perdidos nos primeiros jogos. Sua contratação acabou pegando a todos de surpresa, já que o presidente Richard Drago não havia comentado nada durante a semana e somente nesta quinta-feira anunciou a chegada do veterano jogador. Experiente, Caio já jogou em vários clubes do futebol brasileiro. Ele começou sua carreira no Grêmio-RS e depois passou por Juventude-RS, Botofogo-RJ, Cruzeiro-MG, Kashiwa Reysol-JAP, Figueirense-SC e Portuguesa de Desportos. Na Portuguesa, por sinal, Caio viveu a melhor fase de sua carreira. No Campeonato Brasileiro de 1996, levou o time para as finais da competição mas não conseguiu o título. Na final,a Portuguesa foi derrotada pelo Grêmio-RS, seu ex-clube. Além de Caio, o time conta ainda com outros veteranos no elenco: Vítor, ex-Botafogo-RJ e São Paulo, e Alex Rossi, ex-São Caetano e Corinthians.