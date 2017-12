Inter-SP e São Bento cumprem tabela Internacional e São Bento abrem a 14ª rodada da Copa do Interior, nesta quinta-feira, às 16h, no estádio do Limeirão, em Limeira. Este jogo seria realizado domingo, mas foi antecipado porque o estádio será usado por Corinthians e Fluminense em jogo válido pela última rodada da fase do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma os dois times estão eliminados da competição. O São Bento é o vice-lanterna com 12 pontos, enquanto a Internacional, ocupa a quinta colocação com 15 pontos dentro do Grupo Leste. O departamento técnico da Federação Paulista confirmou a antecipação de toda rodada para sábado, às 10h45, para evitar qualquer manipulação de resultados. Passam às semifinais apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Por enquanto, apenas o União Barbarense, líder do Grupo Leste, com 30 pontos, está garantido. As outras três vagas estão sendo disputadas por cinco clubes: XV de Jaú e Juventus no Grupo Leste; Marília, Bandeirante e Noroeste no Grupo Oeste. O campeão da competição, que reúne 16 clubes, vai ser indicado para disputar a Copa do Brasil de 2002.