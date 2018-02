Inter-SP estréia técnico na Vila Belmiro Sem vencer há seis rodadas e ocupando a lanterna isolada do Campeonato Paulista com apenas nove pontos ganhos, a Internacional de Limeira vai tentar buscar a chamada "missão impossível", neste sábado, às 16 horas, contra o Santos na Vila Belmiro. Além de ser considerada zebra, a Inter tenta quebrar um tabu de 19 anos sem vitórias sobre o adversário. Com salários atrasados e em crise, a única novidade será a estréia do técnico Arnaldo Lira, que aceitou o desafio de substituir Ademir Fonseca. Na sua saída, Fonseca foi irônico: "A diretoria que traga um Macgiver", referindo-se ao personagem de um filme americano que sempre descobre uma saída nas situações mais complicadas. "A estrutura do clube quebra as pernas de qualquer técnico", completou Fonseca, inconformado com atrasos de dois meses de salários e as dificuldades enfrentadas pela maioria dos jogadores. Arnaldo Lira, sonhando em abrir espaço no futebol paulista, aceitou o papel de "salvador da pátria". Há três rodadas ele deixou o União São João, também ameaçado, para agora tentar reeguer o lanterninha. "A vida é feita de desafios. Quem trabalha sério não pode ter medo", explicou, aparentemente animado. Ele é o terceiro a assumir a função, uma vez que nos primeiros jogos o time foi dirigido pelo carioca Alexandre Gama. Logo em seu primeiro treinamento, Lira fez cinco mudanças. Na lateral-direita, Neto será trocado por Cláudio. A dupla de zaga também foi trocada. Saem Braga e Laerte e entram Valdir e Milton do Ó. No meio-campo, Marciel, suspenso, dá a vaga para Fábio Recife e no ataque, Duda, que foi embora junto com o treinador, será substituído por Tiago. O desafio deste sábado é tão difícil que pode ser avaliado pelo retrospecto. A última vitória limeirense aconteceu em 1986, justamente na campanha vitoriosa que culminou com o inédito título paulista do time do interior, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Na ocasião, o confronto valia uma vaga na final do Paulistão. Os bons tempos ficaram no passado.