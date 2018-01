Inter-SP substitui técnico italiano Algumas horas após o Ituano anunciar a primeira demissão de um treinador no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira não ficou para trás e nesta segunda-feira demitiu o técnico italiano Giuseppe Palaviccinni. Ele será substituído por Marco Octávio Barbosa. A decisão foi tomada e anunciada pela empresa italiana R.I. Sports Brasil, que administra o departamento de futebol do clube. De acordo com o comunicado oficial emitido, a decisão de afastar o treinador e seu auxiliar técnico, Paulo Pereira, foi por falta de adaptação e não por deficiência técnica. Nos dois primeiros jogos do Campeonato Paulista, a Inter perdeu de 6 a 0 para a Portuguesa Santista e 3 a 0 para o São Paulo. O novo treinador, Marco Octávio Barbosa, que já passou pelo Botafogo-RJ, pelo futebol português e espanhol, assumiu o time já nesta segunda-feira à tarde. Além disso, a diretoria aproveitou para anunciar um pacote de reforços, com seis jogadores: os zagueiros Dinho, ex-Grêmio, e Ronaldo, ex-Internacional, os meias Luciano Vianna, ex-América-RJ, Mineiro, ex-Guarani, Artur, ex-Vitória-BA, e o volante Clayton, ex-Internacional.