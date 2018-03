Inter supera Brasil de Pelotas e vence a primeira no Gaúcho

Foi no sufoco, com um placar magro, mas o importante para o Internacional foi conseguir a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Assim, no seu quinto jogo na competição, o time finalmente respirou aliviado. Diante de um Beira-Rio com pouco público, a equipe derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0.

O Inter entrou em campo pressionado, na penúltima colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento, por causa dos resultados das partidas disputadas mais cedo. A vitória, no entanto, levou a equipe para o quinto lugar, com seis pontos. O Brasil de Pelotas caiu para a nona posição, com quatro.

O triunfo ainda melhora os ânimos da equipe antes de entrar em campo para enfrentar o Grêmio. O Gre-Nal está marcado para ser disputado no próximo sábado, na casa do adversário. O Brasil de Pelotas jogará no domingo, dia 5, contra o São Paulo de Rio Grande.

Disposto a quebrar o tabu de vitórias, o Inter entrou em campo pressionando, se mostrando nervoso para conseguir balançar as redes. Nico López criou duas boas oportunidades, mas parou em defesas de Eduardo Martini. De tanto pressionar, a equipe conseguiu tirar o zero do placar aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio, Nico López cruzou e Roberson apareceu na área para completar com o peito.

Na segunda etapa, o Brasil de Pelotas equilibrou a partida, mas tinha dificuldades em chegar ao gol de Danilo Fernandes. O técnico Antonio Carlos Zago tentou dar novo fôlego à equipe ao colocar o lateral-direito William em campo.

O jogador chegou a ficar de fora da pré-temporada e pediu para ser negociado com o futebol europeu. Chegou a receber uma proposta do Wolfsburg, mas o acordo não se concretizou. No final da última semana, fez um acordo com a diretoria e foi relacionado. Mas o torcedor não demonstrou paciência com o atleta de 21 anos. Toda vez que pegou na bola foi hostilizado.