Inter também vai à Liga dos Campeões A Internazionale jogou em casa nesta quarta-feira, mas sem público, e empatou com o Shaktar Donetsk por 1 a 1, garantindo presença na fase principal da Liga dos Campeões da Europa. A equipe milanesa levou vantagem sobre o rival ucraniano por conta da vitória por 2 a 0 como visitante. Com isso, junta-se a Udinese (se classificou na terça), além de Juventus e Milan, que já estavam confirmados, como campeã e vice-campeão da Itália, respectivamente. A Inter foi obrigada a apresentar-se no Estádio San Siro com portões fechados como conseqüência dos incidentes provocados por seus torcedores, que atiraram rojões sobre Dida, no clássico com o Milan pelas semifinais da edição anterior da Liga. O uruguaio Alvaro Recoba marcou para a Inter e Elano fez para o Shaktar. O Manchester United é outro grande que segue adiante, depois de fazer outro 3 a 0 contra o Debrecen, da Hungria. O Ajax confirmou lugar entre os 32 melhores com 3 a 1 no Brondby, da Dinamarca (2 a 2 na ida). Glasgow Rangers, Anderlecht e Werder Bremen são outros que participam do torneio de elite. Os 16 times que se classificaram para a Liga através da fase preliminar são: Rapid Viena (AUT), Artmedia (SVQ), Thoune (SUI), Betis (ESP), Udinese (ITA), Rosenborg (NOR), Panathinaikos (GRE), Liverpool (ING), Glasgow Rangers (ESC), Anderlecht (BEL), Manchester United (ING), Ajax (HOL), Werder Bremen (ALE), Inter de Milão (ITA), Bruges (BEL) e Villarreal (ESP). Já os 16 times que estavam classificados diretamente para a fase de grupos são: Bayern de Munique (ALE), Schalke 04 (ALE), Chelsea (ING), Arsenal (ING), Barcelona (ESP), Real Madrid (ESP), Lyon (FRA), Lille (FRA), Olympiakos (GRE), Juventus (ITA), Milan (ITA), PSV Eindhoven (HOL), Benfica (POR), Porto (POR), Sparta Praga (RCH) e Fenerbahce (TUR). Prêmio - A União Européia de Futebol (Uefa) divulga nesta quinta os destaques da última Liga dos Campeões. Kaká, do Milan, deve faturar como melhor meia. Outros brasileiros na disputa por troféus são Cafu, Juninho Pernambucano, Ronaldinho Gaúcho e Adriano.