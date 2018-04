Inter tem 3 liberados no STJD, mas Bolívar pega 2 jogos

Bolívar foi julgado pela expulsão na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, em Florianópolis, no último dia 6. O jogador foi suspenso por dois jogos com base no artigo 254, por praticar jogada violenta. No mesmo jogo, o zagueiro Índio também recebeu o cartão vermelho. Nesta quarta, porém, o jogador foi absolvido por maioria de votos.

Já o zagueiro Sorondo e o lateral-direito Daniel foram julgados por suas expulsões no empate por 3 a 3 com o Santos, que aconteceu no último dia 26 de agosto, na Vila Belmiro. Ambos pegaram uma partida de suspensão, já cumprida, e assim não terão problemas para defender o Inter em Salvador.

Sem Bolívar, Danilo Silva deve ser mantido na lateral. Já a zaga ainda será definida pelo técnico Tite ao longo da semana. Índio e Sorondo brigam pela vaga ao lado de Fabiano Eller, que virou titular absoluto desde a sua chegada.