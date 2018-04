Inter tem jogo adiado e ficará 15 dias sem atuar

Eliminado pelo Cruzeiro de Porto Alegre nas quartas de final do primeiro turno do Gauchão, o Inter não entra em campo desde o dia 23 de fevereiro, quando venceu o Jaguares do México pela Libertadores. Assim, chegará, no dia 9, à marca de 15 dias sem jogos oficiais.

A data da estreia no segundo turno do estadual foi adiada como consequência da transferência da decisão da primeira fase, que deixou o sábado de Carnaval para acontecer na Quarta-Feira de Cinzas.

Depois, o Inter encarará uma maratona de jogos, com sete jogos em um período de 22 dias, quase um a cada 72 horas. Nesse meio tempo, uma desgastante viagem até a Bolívia, e não há mais Inter B para entrar em campo pelo Gauchão.

A partir desta segunda-feira, o cronograma do clube colorado prevê dez treinamentos até o próximo compromisso, diante do Ypiranga, no Beira-Rio.