Inter tenta adquirir 'gordura' na largada do Brasileirão O Internacional tenta acabar com 33 anos de jejum no Campeonato Brasileiro desta temporada e, para isso, quer aproveitar os primeiros jogos, contra clubes que passaram recentemente pela Série B, para acumular pontos. A estreia é neste sábado contra o Vitória, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e na sequência o time gaúcho pega o Criciúma e o Bahia, em casa, e a Portuguesa, fora.