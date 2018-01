Inter tenta afundar de vez o Grêmio O Internacional tem a chance, neste domingo, de afundar de vez o seu maior rival. Em boa fase e jogando em seu estádio, o Beira-Rio, o time enfrenta o Grêmio, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro e luta desesperadamente para não cair. O Inter, que tem 57 pontos, estará completo no clássico gaúcho. Com a volta do meia Daniel Carvalho, que estava gripado, e do volante Flávio, que cumpriu suspensão, o técnico Muricy Ramalho vai escalar a formação que considera ideal. Depois de jogar como volante, na quinta-feira, contra o Criciúma, Gavilán será novamente ala-direito contra o Grêmio. Élder Granja volta ao banco de reservas, mas será a primeira opção do técnico para entrar em campo se os titulares não estiverem conseguindo superar a defesa gremista. A maior preocupação do Grêmio, que tem 30 pontos, é exatamente com a habilidade e a velocidade do ataque do Inter. O experiente zagueiro Roger, expulso no jogo de quarta-feira, contra o Fortaleza, será substituído pelo jovem Adriano. Outro desfalque é o meia Bruno, que vinha se destacando na armação das jogadas. Contundido, ele deixará a vaga para Caio. A única dúvida do técnico Adílson Batista está no ataque entre Cláudio Pitbull, que vinha jogando, e Élton, que entrou no segundo tempo em Fortaleza, e atuou bem.