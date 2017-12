Inter tenta encostar nos líderes Após duas derrotas consecutivas, para Fluminense e Corinthians, o Inter busca a recuperação no Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Vitória, em Porto Alegre. Com 47 pontos, a equipe gaúcha tenta acabar a rodada entre os 4 melhores da competição - para isso, também torce para um tropeço do Coritiba, que tem 49. A boa performance na última quarta-feira, quando venceu o Flamengo por 3 a 1 pela Copa Sul-Americana, devolveu a confiança ao time do Inter. Principalmente, porque o técnico Muricy Ramalho optou pela esquema 4-4-2 e deu resultado. Por isso, ele será mantido. O problema é que Jéfferson Feijão, autor dos três gols sobre o Flamengo, está suspenso e não joga. Em seu lugar entra Élder Granja, que será o parceiro de Nilmar no ataque. A única dúvida de Muricy está no gol, já Clemer ainda não foi liberado pelos médicos. Com lesão muscular na coxa, fará um teste antes do jogo. Caso seja vetado, Luiz Muller ocupa a posição. Gavillán, após cumprir suspensão, tem retorno confirmado. Mas ele será deslocado para o meio-campo, já que Thiago Mattos fica na lateral-direita.