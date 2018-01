Inter tenta manter liderança na Itália A Internazionale não pode se queixar da fase. A equipe milanesa lidera o Campeonato Italiano, com 13 pontos, e entra em campo, no Estádio Friuli, na noite deste domingo, sabendo o que precisa fazer na partida com a Udinese para manter a vantagem. O time de Ronaldo será beneficiado porque fecha a sexta rodada do primeiro turno da Série A. Neste sábado, a Lazio conseguiu a primeira vitória da temporada por 2 a 0 contra Atalanta, de Bérgamo, na sexta rodada do Italiano, com gols do argentino Claudio López e do português Fernando Couto. O ânimo da Inter aumentou na sexta-feira, para o jogo deste domingo, com a confirmação de que o uruguaio Alvaro Recoba estará livre para voltar a partir do dia 1.º de novembro. O atacante havia sido suspenso por um ano, quase quatro meses atrás, por envolvimento no escândalo de passaportes falsos. Mas a Comissão de Apelo do Comitê Olímpico Italiano decidiu anistiar o atleta em dois terços da pena original. Com isso, em mais duas semanas, o técnico Hector Cúper terá mais uma opção para formar o ataque. Vieri se recupera de contusão e Ronaldo também está praticamente curado de estiramento na coxa direita. A dupla em princípio fica fora do jogo em Údine. A Udinese, com 5 pontos, trata de fugir desde já da temível zona de rebaixamento. O Chievo coloca à prova a condição de surpresa da competição. O time de Verona, estreante no grupo de elite do calcio, é o vice-líder, com 12 pontos, e visita a vizinha Brescia, para enfrentar o time local, com 6 pontos. O Norte da Itália será agitado também pelo clássico de Turim. Juventus (10 pontos) e Torino (2 e em penúltimo lugar) se enfrentam no Estádio Delle Alpi. A Juve aposta no retorno do francês Trezeguet. O Milan tem 10 pontos e se apresenta diante de sua torcida, no Estádio Giuseppe Meazza, com a obrigação de vencer. Afinal, o adversário é o Venezia, último colocado, sem ponto e até agora saco de pancadas - nas cinco derrotas sofreu 11 gols e marcou 2. Bolonha e Verona jogam no Estádio Dall?ara com a intenção de manter pretensão ambiciosa para a temporada. Os bolonheses têm 9 pontos e uma campanha curiosa: venceram três vezes por 1 a 0 e perderam dois jogos (2 a 0 para o Chievo e 1 a 0 para a Inter). Os veroneses têm 8 pontos. Lecce e Fiorentina têm 6 pontos, mas vivem momentos distintos. O Lecce segue o roteiro modesto que lhe cabe (uma vitória, três empates e uma derrota). Já os florentinos ganharam duas, perderam três e lutam contra crise financeira e ameaça de decretação de falência. Até os jogadores estão revoltados com a situação do clube e pedem solução urgente ao presidente Checchi Gori. Parma (6) x Piacenza (7) completa a rodada.