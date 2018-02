Inter tenta recuperar o ânimo perdido Só uma vitória sobre o Goiás, nesta terça-feira, no Serra Dourada, pode devolver ânimo ao Internacional para tentar voltar à disputa pela ponta do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, no sábado, o técnico Muricy Ramalho e alguns jogadores chegaram a admitir que o título está perdido. Depois disso, refizeram os cálculos e passaram a acreditar que o líder Corinthians ainda pode tropeçar algumas vezes e o vice-líder Goiás, com 60 pontos e um jogo a mais, está ao alcance do time gaúcho, que tem 56 pontos, desde que saia vitorioso de Goiânia. Três jogadores do Internacional estão suspensos e vão obrigar Muricy a fazer mudanças na defesa e no meio-campo. O zagueiro Bolívar entra no lugar de Vinícius, enquanto os volantes Edmílson e Perdigão substituem Edinho e Gavilán.