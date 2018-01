Inter tenta ultrapassar a líder Roma A Inter de Milão abre neste sábado a 21ª rodada do Campeonato Italiano, tentando ultrapassar temporariamente a Roma na liderança da competição. Para isso, precisa vencer o Torino, que luta apenas para tentar uma vaga na Copa da Uefa. A Inter tem 42 pontos, um a menos que a Roma. O time de Hector Cúper terá ataque formado por Vieri e Kallon, jogador de Serra Leoa e que está sendo uma das sensações da equipe na temporada. Contratado para ficar na reserva de Ronaldinho, ele já marcou nove gols, boa parte deles em minutos finais da partida. Vieri, que se recuperou de contusões nos últimos meses, é artilheiro da competição, com 14 gols. O uruguaio Recoba ficará no banco. Ronaldinho continua de fora. Ele viaja domingo para o Brasil, onde irá continuar o tratamento da lesão muscular que o deixa fora dos campos há mais de cinco semanas. "Permiti a viagem dele. Não tinha por que ser contra. Acho que será muito bom para ele, principalmente do ponto de vista psicológico. Se ele treina longe do time, não terá pressa para voltar", disse o técnico Héctor Cúper. Segundo ele, Ronaldinho pressiona para tentar voltar a jogar. "Ele pressiona, mas tenho a obrigação de administrar sua volta da melhor forma possível. Talvez isso pareça um pouco antipático da minha parte, mas corro esse risco, pensando que ele vai voltar no momento oportuno." O Torino foi mal no primeiro turno da competição, mas está reagindo e venceu seus três últimos jogos. No domingo, a líder Roma joga contra a Fiorentina, em Firenze. A Juventus, que tem 40 pontos e completa o trio de maiores candidatos ao ?scudetto?, tem partida fácil em Turim contra o Lecce, que luta para escapar do rebaixamento.