Inter terá 3 atacantes contra o Remo O Internacional vai usar três atacantes para tentar vencer o Remo por dois gols de diferença nesta quarta-feira, no Beira-Rio. A partida decide uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil e o time paraense, que venceu o jogo de ida, por 1 a 0, leva a vantagem do empate ou da derrota por um gol de diferença desde que marque um gol. Se o Inter vencer por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. O técnico do Internacional, Muricy Ramalho, testou diversas formações ofensivas nos treinos desta semana. Além de escalar André, Daniel Carvalho e Diego quando, normalmente, só colocaria dois deles em campo, deve substituir o lateral-direito Thiago Mattos por Cleiton Xavier, que é armador e conhece melhor os caminhos do ataque. O técnico do Remo, Júlio César Leal, chegou a Porto Alegre admitindo que a prioridade é a defesa. E que a esperança é marcar um gol no contra-ataque para levar o adversário ao desespero. A única dúvida de Leal está no ataque. Zé Afonso está se recuperando de lesão e ainda depende de um teste. Se não puder jogar, dará o lugar a Gian.