Inter terá 5 mudanças contra Coritiba O Internacional terá cinco alterações no time que enfrenta o Coritiba, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O zagueiro Alexandre Lopes, o volante Wellington e o meia Élder Granja estão contundidos. Além deles, o zagueiro Vinícius está suspenso e o ala-esquerdo Chiquinho vai para o banco de reservas por decisão do técnico Lori Sandri. Os novos titulares são Wilson e Edinho na zaga, Sangaletti no lugar de Wellington como líbero, Alex na ala-esquerda e Gavilán na armação de jogadas. Os problemas fizeram o técnico Lori Sandri mudar o esquema de jogo do Inter: ao invés do 4-4-2, o time jogará no 3-5-2. Mesmo porque, ele está preocupado com o ataque do Coritiba, formado por Tuta, Luís Mário e Aristizábal, e decidiu proteger mais sua defesa.