Inter terá a escalação ideal de Muricy Pela primeira vez no ano, o técnico Muricy Ramalho conseguirá escalar o time que considera titular no Internacional. Será neste sábado, em Belém, contra o Paysandu. Mas a situação inédita não chega a ser festejada pelo treinador, que preferiu mostrar-se cauteloso durante a semana e viajou dizendo que o jogo será o mais difícil da competição para os gaúchos, por causa da viagem de oito horas, do clima úmido e do bom retrospecto do adversário jogando em casa. A escalação tida como ideal só se tornou possível porque os alas Gavilán e Edu Silva, que estavam suspensos, voltam ao time, assim como o centroavante Nilmar, recuperado de uma tendinite no joelho. O Internacional é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. Os dirigentes ainda falam em disputar o título, mesmo que o líder Cruzeiro tenha 67 pontos, mas estão de olho na vaga para a Copa Libertadores de 2004.