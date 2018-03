Inter terá a volta de dois titulares O Internacional acredita que o retorno do volante Flávio e do armador Daniel Carvalho pode decidir o jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, a seu favor. A ausência dos dois, que estavam suspensos, foi apontada como uma das causas para a derrota de sábado para o Fortaleza, por 3 a 0. "Por estar acostumada com eles, a equipe fica mais entrosada", diz o atacante Diego, que não terá seu parceiro Nilmar, cedido à seleção brasileira sub-23. O centroavante substituto, Jéfferson Feijão, ainda não deslanchou, mas deve jogar. A opção seria o recém-contratado Sandro Sotilli, que está treinando para adquirir o condicionamento físico ideal. O fator local também é visto como decisivo pelos colorados. O retrospecto confirma a tese. Dos oito jogos disputados no Beira-Rio neste campeonato, o Internacional ganhou seis e empatou dois. O confronto desta quarta-feira é crucial para os dois times. Ambos têm 30 pontos. Quem ganhar segue perseguindo de perto os líderes Cruzeiro e São Paulo.